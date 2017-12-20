«Бабий заговор» против Украины?

...Ополчилось все женское против укроевроинтеграции. А ведь так хорошо все вроде бы пошло. Канада сама себе разрешила торговлю с Украиной летальным оружием. В том числе и «Джавелинами», что привело спикера Верховной Рады Андрея Парубия в такой восторг, что он даже произнес все буквы в слове «нарэшти» («наконец-то», если по-русски). Потом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер фактически разрешил Киеву не выполнять «Минские соглашения-2», так как признал ненужными переговоры украинских вождей с лидерами самопровозглашенных ДНР с ЛНР, потому что они-де приведут к «увековечиванию конфликта» в Донбассе.



Гарант нации посетил Португалию и собрался вместе с этой страной покорять воздушное пространство на новых самолетах, а секретарь Совбеза Александр Турчинов побывал в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, что свидетельствует о несомненном продвижении украинской евроинтеграции.



И вот когда укры и арии начали доставать новые упаковки кружевного бельишка, в котором уютнее всего евроинтегрироваться, грянул гром. Причем очень похожий на шумную и визгливую бабскую истерику, явно оскорбляющую нэньку. Во-первых, немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель совсем не контролирует своих однопартийцев и те такое говорят об Украине, что на голову не налазит, даже если человек не гидроцефал, а рядовой украинский патриот, который «здобув» право на Европу и безвиз на майдане. Некий Норберт Реттген, депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), партии Меркель, круто наехал на украинского гаранта и ударил по самому больному: гарант-де «должен определиться, хочет ли он быть президентом или олигархом – страна или деньги». Другой член ХДС Эльмар Брок вообще обвинил главу Украины в потакании коррупции, потому как, по его мнению, «не хватает всеобъемлющего воплощения антикоррупционных мероприятий». Реттген – это эксперт по иностранным делам в ХДС, а Брок – депутат Европарламента от этой же партии, и значит, вряд ли они могли говорить так смело исключительно от своего имени и советовались с «Мутти Ангелой».



Казалось бы, какое их соба… энтшульдиген зи, битте, немецкое дело до украинского гаранта? Занимайтесь своей «широкой коалицией», жрите свои сосиски с кислой капустой под баварское пивко и «розбудовуйте» свой рай на земле в Европе, чтобы украм и ариям было куда вернуться в лоно. Ан нет, тоже, значит, настаивают, чтобы украинцы ускорили принятие закона об антикоррупционном суде (антикорсуде). Иначе денег не будет. А это ни много ни мало, а 600 млн. евро, почти «ярд зелени», который так необходим нэньке. Ведь там год уже ничего иновалютного не дерибани… извините, не пускали на реформы.



Во-вторых, – и это самое противное – и МВФ туда же! Какой-то чел с дурацким именем Йоста Люнгман, работающий, к сожалению, постоянным представителем Фонда в Украине, потребовал от правительства Вовы Гройсмана, чтобы оно откорректировало «значение цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня импортного паритета». То есть еще подняло цену на газ для населения. Зимой! Зачем?



Нет худа без добра: ЕС – известный «кидала», и потому хоть стало понятно, почему сердцевиной украинской евроинтеграции потихоньку стал не Евросоюз, а НАТО. Как говорится, не догоним, так согреемся, не реформируемся, так хоть повоюем. НАТО в Киеве стали так облизывать словесно, что даже показалось, что мы уже там. Гарант украинской нации анонсировал даже скорый референдум в Украине о вступлении в Альянс

Гарант воюющей с «Мордором» нации фактически обязывается сменить едва ли не самую верную и преданную подпорку своей власти – генерала Степана Полторака, который, конечно, не Александр Суворов, но и в Украине же Альп, через которые нужно победно перебираться, тоже нет. А так Полторак типа предан и верен украинской власти, гаранту, Украине, и обуздать донецкие терриконы ему под силу

А чтобы «способствовать развитию свободного рынка газа и стимулировать потребителей к экономному потреблению энергоносителей». «Обязательства по программе, которая поддерживается МВФ, предусматривают приведение цен на газ в соответствие с уровнем импорта. Поэтому сейчас фокус именно на этом… В конце концов, окончательной целью является внедрение свободного газового рынка», – напомнил этот самый Йоста. И практически прямо сказал: не будет очередной обдираловки обнищавшего населения – не будет и траншей МВФ, которыми так грамотно распоряжается руководство Украины с бездонными карманами.А кто руководит МВФ? Правильно, Кристин Лагард – женщина, можно даже сказать, что баба. В смысле – по возрасту бабушка (ей 61 год, у нее два сына), если кому-то кажется нечто сексистское и пренебрежительное в этом определении пола главной мировой кредиторши. А МВФ при ней уже кинул Украину в этом году с обещанными траншами и как-то вяло обещает дать их в году будущем. И не даст, если требования Фонда будут манкироваться...уж совсем добила нэньку Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которая ответила на обращение ряда украинских общественных организаций, предлагавших ей высказаться по поводу украинских реформ. По мнению этой Федерики, в ЕС просто-таки «нэсамовыто» (неистово), до самозабвения поддерживают украинские реформы. Но... мало видят их. Более того, «обеспокоены последними событиями в Украине, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией». А отсюда и вишенка на торте от Федерики: «(выделено мною. – Авт.). Средства ЕС всегда подлежат тщательному мониторингу и отчетности и сопровождаются рядом жестких условий, по которым должен наблюдаться долгосрочный прогресс». В переводе на русский язык это означает почти русское же: денег нет, но вы держитесь. И выполняйте все, что вам прикажут. Иначе денег вообще не будет. Никогда...И, наконец,Казалось бы, нет худа без добра: ЕС – известный «кидала», и потому хоть стало понятно, почему сердцевиной украинской евроинтеграции потихоньку стал не Евросоюз, а НАТО. Как говорится, не догоним, так согреемся, не реформируемся, так хоть повоюем. НАТО в Киеве стали так облизывать словесно, что даже показалось, что мы уже там. Гарант украинской нации анонсировал даже скорый референдум в Украине о вступлении в Альянс. Но, как оказалось, и тут что-то не заладилось. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, встретившись как-то с гарантом прямо в Брюсселе, конечно, лучился и исходил надеждой: «Я подтвердил мою крепкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, и мы будем продолжать оказывать политическую и практическую поддержку».И что? А практически ничего. По мнению этого самого Йенса, Украина сама должна определиться, подавать ли ей заявку на присоединение к НАТО и каким способом ей определяться с курсом на евроатлантическую интеграцию. Но на нынешнем этапе важным является то, что Украина сосредоточена на реформах своей системы безопасности и обороны. «...Независимо от вопроса членства, реформы украинских оборонных и безопасностных учреждений, модернизация Вооруженных сил, все практическое сотрудничество с НАТО и ее государствами-союзниками являются важными. Это укрепит Украину, сделает ее более выносливой, а это в свою очередь будет значительным достижением и в смысле членства», – заявил оптимистично Столтенберг.То есть на словах опять дежурный оптимизм, обещанные надежды и... навязшие на зубах реформы. А на деле нет никакой возможности даже провести заседание Комиссии Украина–НАТО (КУН). Столтенберг, ясное дело, пообещал гаранту, что все на мази и заседание состоится «в ближайшее время». Но, увы, это не от него зависит. Против член НАТО Венгрия, которая заявила о блокировании дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины, в частности, блокировании заседаний КУН на уровне выше уровня послов. И все из-за скандального закона об образовании. Обижающего украинских венгров в Закарпатье. Киев уже сказал, что ничего в законе менять не будет, но и Венгрия-то не лыком шита. К тому же это не ей, а Украине срочно нужно в НАТО...А теперь вот появилась еще одна натовская хотелка буквально под новогоднюю елочку – гражданский министр обороны. Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников уже заявил: «Дальнейшая активная имплементация обязательств по оборонным реформам в Украине в рамках Стратегического оборонного бюллетеня, в том числе это – переход к гражданскому министру обороны в 2018 году». А вдобавок еще неплохо бы к назначению «пиджака» на армию принять концепцию реформы СБУ и новый закон о национальной безопасности, в котором будет «четко выписана роль и ответственность в секторе безопасности и обороны». То есть гарант воюющей с «Мордором» нации фактически обязывается сменить едва ли не самую верную и преданную подпорку своей власти – генерала Степана Полторака, который, конечно, не Александр Суворов, но и в Украине же Альп, через которые нужно победно перебираться, тоже нет. А так Полторак типа предан и верен украинской власти, гаранту, Украине, и обуздать донецкие терриконы ему под силу. Особенно если «Джавелины» дать в немереном количестве......И тут, знамо дело, возникает вопрос: а зачем все это НАТО, если его возглавляет мужик? Более того, известно, что он вроде бы нормальной ориентации, не гей, у него есть жена Карин. И причем тут «женский бунт» против Украины? Есть предположения, есть. Гендерная (то есть почти женская) червоточинка просматривается в самом Столтенберге. Мало того, что он впервые стал министром торговли и энергетики в 1993-1996 годах в правительстве Гру Харлем Брундтланд, женщины то есть, так он еще, когда сам во второй раз в 2009 году возглавил правительство Норвегии, совсем «обабился». Свое второе правительство он построил на радость первому вице-спикеру Рады Ире Геращенко – по гендерному принципу: 10 мужиков, 10 женщин. И жена-то у него есть, а вот детей нет......Но самое главное, как мне кажется, в другом. Ведь что такое НАТО, как расшифровывается сия аббревиатура? Правильно: North Atlantic Treaty Organization. То есть(выделено мною. – Авт.), женского рода. И кто бы ее ни возглавлял, НАТО каким-то женским чутьем чует, что украинские мужики во главе своего государства хотят ее надуть. И дело даже не в яйцах и прочих признаках украинского мужества, а во вранье, которое не скроешь и не перекроешь обещаниями лживой потенции, сколько ни оставляй ширинку открытой, как у Парубия на встрече с японским принцем...