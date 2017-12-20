Киевсовет предложил Раде запретить полиэтиленовые пакеты

Киевский городской совет принял обращения к Верховной Раде, в котором рекомендует запретить использование и продажу полиэтиленовых пакетов на территории Украины. За это решение проголосовали 85 депутатов, сообщает Zn.ua. "В Украине на одного человека ежегодно приходится более 500 полиэтиленовых пакетов. Период разложения одного составляет более 100 лет. Это приводит к загрязнению окружающей среды, вызывает засорение улиц, зеленых и прибрежных зон, водоемов.



Учитывая это, около 40 стран мира уже приняли нормативные акты, которые либо запрещают, либо ограничивают использование полиэтиленовых пакетов", - рассказал депутат Киевсовета Константин Яловой.



Как сообщает пресс-служба Киевсовета, на сайте электронных петиций Киевского городского совета была зарегистрирована инициатива о запрете использования и продажи одноразовых полиэтиленовых пакетов. Ее поддержали на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики. Но действующее законодательство не предусматривает права органов местного самоуправления устанавливать запрет оборота товаров на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Таким образом, вопрос запрета использования и продажи полиэтиленовых пакетов должен решаться на государственном уровне.



"Именно с этой целью Киевсовет обращается к Верховной Раде Украины с просьбой решить вопрос запрета использования полиэтиленовых пакетов на законодательном уровне", - отмечается в сообщении Киевсовета.

