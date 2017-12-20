Искусственный интеллект научили определять ложь

Ученые Университета Мэриленда и Дартмута научили искусственный интеллект определять ложь по видео.



Соответствующую работу опубликовали на странице библиотеки Университета Корнелл.



Американские ученые запрограммировали нейросеть определять малейшие движения лица человека, по которым можно распознать лжеца.



Эксперименты проводили на видео из сотни записей судебных слушаний. Сеть должна была изучить вербальные и невербальные показатели и определить наименьшие показатели лжи: нахмуривание, движение бровей вверх, опущенные уголки губ, выдвинутые губы и уклон головой в сторону. Коэффициент правильного определения лжи - 92%.



Параллельно с нейросетью этот эксперимент выполняли люди. Им также предложили определить ложь по звуку свидетельств, видео и транскрипту. Легче всего людям удалось определять ложь по транскрипту, то есть напечатанному тексту. Между тем людям удалось различить ложь от правды в 87% случаев.



"Система определения лжи значительно лучше прогнозирует обман по сравнению с людьми. Если сеть дополнить информацией с аудио и стенограммами, прогноз обмана может достичь 100%", - говорится в заключении работы.

