Мировые модельеры начали отказываться от участия в Неделях моды

Британский дизайнер Вивьен Вествуд отказалась от участия в Неделе моды в Лондоне и планирует заменить показ на цифровую презентацию. Об этом сообщает Hollywood Reporter.



Фотографии и видеоролики весенней коллекции 2018 будут показаны днем 8 января. «Мы с нетерпением ждем того момента, когда сможем показать вам нашу коллекцию. Традиционному показу мы предпочли цифровой, чтобы вам было удобнее рассматривать вещи и чтобы вы полюбили их так же, как мы», — сообщила Вествуд.



Вивьен Вествуд не единственный дизайнер, отказавшийся от участия в Неделях моды. Осенью 2015 года сообщалось, что американский дизайнер и режиссер Том Форд отказался от традиционного показа на Неделе моды в Лондоне и представил свою коллекцию в новом виде. Он снял видеоролик, в съемках которого, наряду с профессиональными моделями, приняла участие певица Леди Гага.