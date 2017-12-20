Предсказано скорое будущее человечества

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что в будущем средняя масса тела мужчин повысится, а женщины начнут раньше заводить детей, пишет The Guardian.



К такому выводу исследователи пришли, обнаружив, что в человеческой популяции действует естественный отбор, благодаря которому увеличивается частота таких признаков, как высокий индекс массы тела (ИМТ) и раннее деторождение.



В исследовании использовались данные британского репозитория Biobank, в котором хранятся сведения о генотипе и фенотипе полумиллиона мужчин и женщин возрастом 40-69 лет. Ученые искали признаки и связанные с ними генетические факторы, которые могли бы способствовать увеличению потомства. Такой эффект чаще всего бывает слабым и заметен спустя несколько поколений.



Исследователи отмечают, что, хотя у мужчин с большой массой тела в среднем больше детей, те, кто страдает ожирением, чаще оказываются бесплодными. Таким образом, естественный отбор благоприятствует большой мышечной массе. Тем не менее, возможно, что от количества потомства зависит ИМТ.



Ученые также определили, что естественный отбор способствует снижению уровня образования у женщин. Однако это непрямое влияние эволюции, поскольку уровень образования зависит от возраста, в котором женщина родила первого ребенка. В то же время исследователи полагают, что нельзя недооценивать силу социальных факторов, а также развитие современной медицины. Так, младенцы с крайне высокой и крайне низкой массой тела в настоящее время выживают чаще, чем в прошлом, хотя естественный отбор раньше отбраковывал эти признаки.

