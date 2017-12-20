Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости

Проект Virgin Hyperloop One смог разогнать пассажирскую капсулу до рекордной скорости. Об этом сообщает Wired.







Испытания проходили на треке DevLoop, расположенном в пустыне штата Невада недалеко от Лас-Вегаса. В специальной вакуумной бетонной трубе с давлением 0,0002 атмосферы и длиной около 500 метров капсула без пилота смогла развить скорость 240 миль в час (около 387 километров в час).



Также компания провела тесты системы кондиционирования, электромотора, системы управления, силовой электроники, подвесных систем и магнитной левитации.

