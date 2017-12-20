Кабмин предлагает обязать предпринимателей регистрировать официальный e-mail

Субъекты хозяйственной деятельности при регистрации должны задекларировать официальный электронный адрес для взаимодействия с госорганами, судами и другими органами власти и поддерживать его до закрытия, соответствующий законопроект Кабинет министров одобрил на заседании в среду.



Согласно его тексту, официальным электронным адресом является адрес электронной почты юрлица и физлица-предпринимателя, который используется для официальной переписки в электронном виде и является неизменным до внесения записи про госрегистрацию остановки деятельности соответствующего юрлица/физлица-предпринимателя.



Письма, поступившие на такой адрес, считаются присланными официально и не требуют дополнительного документального подтверждения, говорится в проекте.



В соответствии с документом, присвоение официального электронного адреса осуществляется одновременно с госрегистрацией юрлица или приобретения физлицом статуса предпринимателя. В момент прекращение деятельности осуществляется архивирование и сохранение таких адресов с соответствующими письмами и уведомлениями.



Кабмин рассчитывает, что эта норма вступит в силу с 1 января 2019 года, и предлагает дать один месяц уже зарегистрированным в госреестре на декларирование официального электронного адреса.

