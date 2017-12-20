ВСУ будут усиливать свои позиции в зоне АТО – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Вооруженные силы Украины будут усиливать свои позиции в зоне проведения АТО. "Вооруженные силы готовы к отражению любых атак. Мы, безусловно, будет усиливать наши позиции на фронте", - сказал А.Турчинов в ходе выставки памяти лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой в среду в Киеве.



Он отметил, что в последние дни противник обстреливает мирные объекты на Донбассе из артиллерии и РСЗО.



Секретарь СНБО также выразил надежду, что "Нормандский формат, который должен быть, даст оценку попыткам России не просто идти путем эскалации, а полностью перечеркнуть любые возможности прекратить агрессию на востоке Украины и в Крыму политико-дипломатическим путем".

