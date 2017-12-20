Саакашвили не планирует покидать пределы Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили не планирует в ближайшее время выезжать в Нидерланды, о чем сообщали украинские СМИ. Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий.



"Никто ничего подобного (документы на выезд из Украины) не оформлял и не заявлял, поэтому не уверен, что это правда", - отметил Чернолуцкий.



Адвокат добавил, что слышит об этом впервые.



Ранее в среду в ряде изданий появилась информация о том, что Саакашвили получил в посольстве Нидерландов в Украине пакет документов, который позволяет ему туда выехать.

