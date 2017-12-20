КНДР заявила, что не ведет разработок биологического оружия

КНДР заявила, что не располагает запасами биологического оружия и не ведет соответствующие разработки, опровергнув таким образом данные, которые содержатся в новой Стратегии национальной безопасности США. Соответствующее заявление директора пресс-службы Института американских исследований при МИД КНДР распространило в среду агентство ЦТАК.



"КНДР придерживается своей постоянной позиции, выступая против разработки, производства, накопления запасов и обладания биологическим оружием", - говорится в заявлении. Кроме того, КНДР утверждает, что СМИ и официальные лица США распространяют заведомо ложные сведения.



"Это очередная попытка изолировать наше государство на международном уровне, чтобы оправдать санкции и давление на КНДР. Это также является проявлением желания спровоцировать и оправдать ядерную войну на Корейском полуострове", - отмечается в сообщении.



Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Как заявило правительство КНДР, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По итогам пуска Пхеньян сообщил, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. Минобороны Японии не исключало, что эта ракета может нести биологическое и химическое оружие.

