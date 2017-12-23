В Украине на выходных немного потеплеет

В ближайшие сутки, 23 декабря, холодный воздух постепенно начнет отходить на восток Украины, поэтому в большинстве областей температура немного повысится, особенно ночью; погоду будет опредлять поле пониженного атмосферного давления. Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу в Украине ожидается небольшой снег, лишь в южных, днем и в восточных областях - без существенных осадков. В западных, северных и центральных областях на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем на западе местами порывы 15-20 м/с.



Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных, Черниговской и Сумской областях 1-6° мороза); в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 1-6°.



В Киеве - небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 10,2 градусов тепла в 2015 году, самая низкая ночью на отметке 21,0 градусов мороза в 1902 году.



В воскресенье, 24 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточной части до 5° мороза, днем по всей Украине 2-7° тепла.



В Киеве - мокрый снег с переходом в дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.left;">