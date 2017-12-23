АМКУ подозревает ОККО и WOG в ценовом сговоре

Антимонопольный комитет Украины начал расследование в отношении сетей заправочных станций ОККО и WOG касательно возможных согласованных антиконкурентных действий на рынке топлива. Об этом сообщается на официальном сайте АМКУ.



"21 декабря комитетом было начато рассмотрение дела по признакам нарушения законодательства ОККО Ритейл и ВОГ Ритейл о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий путем совершения подобных действий на рынках розничной торговли высокооктановых бензинов и дизельного топлива", - говорится в сообщении.



Как отмечается, АМКУ обнаружил факты одновременного и однонаправленного установления цен на топливо в этих сетях АЗС.



"В течение 2017 года комитетом было зафиксировано более 10 таких случаев, что может быть обусловлено не только объективными факторами, но и как следствие антиконкурентных согласованных действий", - добавили в пресс-службе.

