Лукашенко официально разрешила криптовалюты

Декрет О развитии цифровой экономики в Беларуси подписал президент Александр Лукашенко, который разрешает криптовалютную деятельность на территории страны. Об этом сообщает Вести.Экономика.



Отмечается, что документ создает беспрецедентные условия для резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) — у них есть целый ряд льгот и возможностей по работе на международных рынках.



"Естественно, жизнь меняется. Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то там майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь и, естественно, нормативно-правовая база будут меняться", - сказал президент.



Положения декрета затрагивают и сферу криптовалют. Например, резидентами ПВТ теперь могут стать фирмы по майнингу и обмену криптовалют. Так, в законодательстве будут определены права физических и юрлиц в сфере обращения токенами: ими можно владеть, их можно создавать, приобретать, отчуждать, платить ими и многое другое.



По словам президента Беларуси, главная цель документа - создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в страну, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт.



"Вторая цель декрета - инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья - внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области", - заявил Лукашенко.



Более того, заметил Лукашенко, с принятием декрета в стране не только будут созданы условия для развития IT-сферы, но и приобретены уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капиталов и, главное, умных и талантливых людей со всего мира. "Этот декрет наряду с пакетом принятых решений для бизнеса должен позволить Беларуси стать на путь опережающего развития", - подчеркнул Лукашенко.



Белорусам разрешили обменивать токены, майнить их, продавать и покупать за белорусские рубли, иностранные валюты и электронные деньги. Более того, теперь можно дарить и завещать токены, а деятельность по майнингу, покупке и продаже криптовалют не считается предпринимательством.

