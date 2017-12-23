Президент назвал главные задачи украинской дипломатии

На сегодняшний день, перед украинскими дипломатами стоят задачи поддержки государственности и независимости Украины. Об этом заявления Президент Украины Петр Порошенко на торжествах по случаю 100-летия украинской дипломатии, передает корреспондент УНН.



"Перед украинскими дипломатами стоит задача распространения правды о нашей борьбе, обеспечение поддержки нашей государственности и нашей независимости во всем мире. Также неразрывность тандема фронта военного и фронта дипломатического. Кое-где равнодушие отдельных международных игроков к судьбе нашего украинского государства тоже сожалению повторяется. Неизменными остались попытки Москвы поработить нашу свободу ", - заявил Порошенко.



Глава государства добавил, что когда Украина "станет свободной", она должна войти в состав европейского союза, "поскольку он будет существовать".

