Психозы недели. «Ирония судьбы», вечный Берия и желтая собака Путина

Сначала был снегопад. Потом арестовали Берию. Тьфу... Не Берию, а Ежова. Попутал этих врагов народа и агентов Кремля. Но Берия, небось, у себя в аду обхохотался и прислал нам месседж: «Даффай исчо, генацвале!». И мы тут же поймали подполковника СБУ и осудили на 14 лет бывшего майора ВСУ. Все они — российские шпионы. А тут еще и великий военный эксперт Арестович написал покаянное письмо. Мол, брехал я вам с 2014 года. Еще один шпион проявился...



Это кошмар какой-то с этими шпионами. Нам как “пороблено”. Куда ни глянешь – одни агенты Кремля, ФСБ и российского Генштаба. Уж как народ надеялся на Саакашвили, что он повалит “владу барыг”, и тот оказался агентом Путина. Я так понимаю, еще с 2008 года, когда Грузия, несмотря на военную помощь США, бесславно проиграла в южноосетинской войне.



Долго маскировался, гадина, играл злейшего врага Путина, даже галстук съелему с Тимошенко на потеху. И только в телефонном разговоре с Курченко себя выдал. Вот уже действительно случай, когда бабло побеждает зло. Только кинулся договариваться за деньги, так сразу и попался.



А вот Берия, т.е. Ежов (опять, блин, попутал), он по-другому работал на российскую разведку. Глубоко законспирировался в органы власти, в службу протокола. Годами изображал переводчика. Пишут, что двум президентам переводил и одному Гройсману. В Интернете куча фотографий, где он в святая святых – кабинете лично премьер-министра, бок о бок с ним, видимо, сканирует миниатюрной камерой секретные документы о повышении цен на газ.



Но самое страшное, что предатель был на всех международных переговорах. В частности, на встречах с Трюдо, Маккейном, Мэй, Туском, Пауэром. Знал все секреты: где мы пять фунтов стерлингов просили, где десять (это я не точные цифры называю, а так, образно). О чем еще говорить главе Кабмина, с подобными товарищами? Небось, о “Джавелинах” тоже знал (кстати, где там наши “Джавелины”, почему американцы не положили их под елочку?).



Пресс-служба СБУ уточнила, что на сотрудничестве со спецслужбами России поймали старшего консультанта-эксперта одного из центральных подразделений СБУ. Подполковник передавал информацию служебного пользования и помогал российским спецслужбам в проведении разведывательно-подрывной деятельности, сообщается на сайте СБУ

Прикиньте: в среду стало известно о разоблачении Ежова. В четверг СБУ выявила шпиона в своих рядах. А в пятницу еще одного изменника, гражданина Украины, бывшего майора ВСУ Виктора Павленко один из районных судов Ровенской области признал виновным по статье "Государственная измена" и приговорил к 14 годам лишения свободы

Почему запретить? А “патамушта” в нем снялась “одиозная российская актриса Валентина Талызина”, которая вместе с Натальей Варлей, Ларисой Гузеевой, Никитой Высоцким и Михаилом Боярским... внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности. Таким образом, фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" представляет угрозу национальной безопасности

Спецслужбы говорят, что шпионом Ежов был инициативным. Работал не покладая рук. Передавал информацию, похищал документы, подслушивал новости, искал компроматы. Страшно подумать, сколько сплетен из Кабмина, Верховной Рады и даже АП, где он переводил раньше, ушло в сторону агрессора. А еще страшнее предположить, сколько еще не пойманных шпионов продолжают спамить своей ценной инсайдерской информацией спецслужбы РФ.Буквально летом арестовали начальника Яворовского полигона. Яворовского, Карл! Это же “место силы”, куда американцы свозят новейшие образцы вооружений, военной техники и электроники. И дают нам это потрогать. А еще там тьма тьмущая инструкторов НАТО. Проводят “вышкил” наших подразделений по секретной натовской методике.И вот начальник такого, можно сказать, стратегического военного объекта оказался кем? Российским шпионом! Трудился на ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ. Как сообщал летом портал “Левый берег”, данный высокопоставленный военнослужащий в 2015-16 годах, занимая должность начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ), воинская часть А4150, совершал сбор и передачу сведений противнику о деятельности центра.«Во время дачи объяснений сотрудникам СБУ о его конфиденциальном сотрудничестве с ГРУ ГШ ВС РФ, он добровольно передал сотрудникам СБУ отрывок бумаги с надписью, ноутбук, диски и пароли к программе, а также флэш-накопитель, с помощью которых он осуществлял связь с представителями ГРУ ГШ ВС РФ», – сказано в решении суда о его аресте. Дело расследуется по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).После начальника Яворовского полигона я даже не удивился, когда СБУ (почти одновременно с разоблачением Ежова) заявила о выявлении в своих рядах сотрудника, который работал на российские спецслужбы.“Именно в эти минуты проводится документирование противоправной деятельности еще одного гражданина Украины, который действовал во вред национальным интересам в пользу российских спецслужб. К сожалению, им оказался наш сотрудник в звании подполковника”, – цитировал «Интерфакс» замначальника ГСУ СБУ Виталия Маякова.Позднее пресс-служба СБУ уточнила, что на сотрудничестве со спецслужбами России поймали старшего консультанта-эксперта одного из центральных подразделений СБУ. Подполковник передавал информацию служебного пользования и помогал российским спецслужбам в проведении разведывательно-подрывной деятельности, сообщается на сайте СБУ.Сотрудники СБУ провели у него обыски и обнаружили ноутбуки и планшеты с доказательствами шпионажа подполковника в пользу России. Также изъяли пистолет “ТТ”, две гранаты Ф-1 и более 700 патронов различного калибра.Пистолет “ТТ” и две гранаты окончательно убедили общественность в том, что еще один агент Кремля в рядах спецслужб обезврежен и можно спать спокойно. Хотя бы в выходные в честь католического Рождества. Вы ведь в курсе: у нас же теперь два Рождества. Праздников мало не бывает, как и шпионов.Но не успел народ выбраться из метровых сугробов и сосредоточиться над тем, что закупить к новогоднему столу (ибо цены тоже явно работают на агрессора: помидорки черри по 350 грн. за кг – это уже за гранью добра и зла), как еще один шпион появился в информационном пространстве.Прикиньте: в среду стало известно о разоблачении Ежова. В четверг СБУ выявила шпиона в своих рядах. А в пятницу еще одного изменника, гражданина Украины, бывшего майора ВСУ Виктора Павленко один из районных судов Ровенской области признал виновным по статье "Государственная измена" и приговорил к 14 годам лишения свободы.Оказалось, что этого майора завербовал в Москве сотрудник ГУ ГШ армии РФ, с которым он был знаком во время учебы в военном вузе. По заданию куратора Павленко вернулся в Украину – собирать информацию о подразделениях ВСУ в районе АТО. Попытался даже завербовать старшего офицера одного из оперативных командований. Тот обратился в спецслужбу, и вскоре российский агент был задержан во время передачи "документов". И теперь справедливо осужден.Слабо надеюсь, что на этом мы сделаем паузу с поимкой шпионов. И уже в год Рыжей Собаки с новыми силами пойдем по следу и в лучших традициях Берии разоблачим сотни врагов народа.Кстати, насчет Желтой Собаки. Я бы советовал быть поосторожней с этим термином. Вы вообще в курсе, у кого собака желтого цвета? Как у кого? У наитемнейшего! И не простая собачка, а японской породы акита-ину – такая же, как и знаменитый символ верности пес Хатико. У них в ФСБ все продумано.Зовут собаку Юмэ. По легенде она была подарена Путину губернатором северной японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ в 2012 году в качестве благодарности за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами.Но мы-то не глупые. Мы должны понимать, что это была часть тайного заговора российских спецслужб и Кремля с целью мировой экспансии. Сначала они собаку желтую завели. Потом Трампа сделали президентом США при помощи своих хакеров. В Европе расставили тайных агентов в органах власти и парламентах. В Сирии победили. Асада своего на президентской должности сохранили. Хотя по всем аналитическим прогнозам он должен был быть уже давно повешен. Теперь приближается год Желтой Собаки. В этом году в России выборы. А у Путина как раз в наличии Юмэ.Как написал бы военный “иксперд” Алексей Арестович, тот самый, что покаялся вчера, это свидетельствует о наличии у Кремля тайной стратегии раскачивать ситуацию на Донбассе военным, информационным или другим способом.К слову, вы Арестовича в Facebook не читали? И его пространные интервью для "Апострофа" не видели? Дорогие мои, вы очень много потеряли. Это как раз то, что я бы назвал не психозами недели, а психозами года.Чего только стоит этот блестящий абзац из статьи в “Апострофе” от 27 октября 2017 года: “Еще в 2016 году американцы решили для себя четко, что если украинские солдаты не остановят российских, то придется американским останавливать их в Польше и Балтике. А зачем, если украинцы хорошо воюют? А момент какой – тогда придется останавливать совместно украинских и российских солдат, потому что страх Запада в том, что Россия переиграет их, и тогда миллион российских силовиков объединится с 400 тысячами украинских силовиков, и до Ла-Манша их точно никто не остановит. Это как страшный сон, которого они боятся. А, с другой стороны, они до сих пор не исключают такой вариант, поэтому особенно сильно нам не помогают. Чтобы через пять лет Javelin, которые они нам поставят, не полетели в их сторону. Поэтому надо прочищать мозги украинской элите, делая невозможным возвращение нас под Россию...”.Я реально себе представил момент, когда НАТО “будет останавливать совместно украинских и российских солдат”... А после фразы “страх Запада в том, что Россия переиграет их, и тогда миллион российских силовиков объединится с 400 тысячами украинских силовиков” очень захотел узнать, что курит автор.Но если серьезно, получается, у нас уже и патриотов, по версии Арестовича, не осталось? Одни шпионы? Им только дай повод сдаться в плен русским и пойти войной на Европу? Это не я сказал – это Арестович написал в октябре.А теперь бедняга кается. Пишет, что систематически врал об АТО с 2014 года, вел "черную пропаганду" против России, а на построение украинской нации ему "плевать слюной". И еще пишет, что Украина "в своем угаре" начинает опережать российское общество.В общем, из военного «иксперда» Арестовича начал выходить шпион (как выходят бесы на сеансах у “13-го апостола Мунтяна” в церкви “Возрождение”). Причем этот пост Арестовича собрал более двух тысяч реакций, почти 500 перепостов и тысячу комментариев. То ли все шпионы проявились, то ли перед новогодними праздниками у общества едет крыша. А может, тренд переменился?Кстати, о тренде. В Одесском облсовете уже во второй раз не хватило голосов депутатов, чтобы обратиться к мэрам региона с просьбой увековечить память убитой российскими агентами Амины Окуевой и рассмотреть возможность назвать улицу ее именем. К чему бы это? Не могли же одесские депутаты просто взять и поверить в версию убийства Окуевой, которую озвучил "киллер Кадырова", покушавшийся на них с Осмаевым летом? Дескать, были украдены “чеченские деньги” на батальон им. Дудаева, и заграничные “опекуны” за это “приговорили” супружескую пару героев к смертной казни.Впрочем, я в чеченских делах мало что понимаю. Как и в шпионах. И в мировом заговоре. Я даже не понимаю, почему такой вой поднялся вокруг вывода российских офицеров из СЦКК. До этого вроде бы весь мир требовал, чтобы Россия убрала своих военных из Донбасса. Наши лидеры об этом постоянно твердили. И тут – нате! Только убрали, сразу: “Куда пошли! Так нельзя! Возвращайтесь!”. Не поймешь эту Европу.Зато наших патриотов понять легко. У них все четко аргументировано. Например, появилась новость, что “участники группы "Бойкот российского кино" в Facebook разместили обращение к Госкино с требованием запретить показ новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" в Новый год. Комедия Эльдара Рязанова запланирована к показу на телеканалах "Интер" и СТБ.Почему запретить? А “патамушта” в нем снялась “одиозная российская актриса Валентина Талызина”, которая вместе с Натальей Варлей, Ларисой Гузеевой, Никитой Высоцким и Михаилом Боярским... внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности. Таким образом, фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" представляет угрозу национальной безопасности. Почти такую же, как и шпионы Кремля. У меня все... Хороших выходных!