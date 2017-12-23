Итальянский медбрат убивал пациентов по заказу похоронного бюро

В Италии арестовали медбрата скорой помощи, подозреваемого в убийствах пациентов по заказу похоронного бюро. Об этом сообщает портал Quotidiano.



По версии следствия, 42-летний Давиде Гарофало во время инъекций вводил пациентам воздух: от воздушной эмболии они умирали. В то время как родственники покойных пребывали в состоянии шока, он навязывал им услуги конкретного похоронного бюро, связанного с сицилийской мафией. За каждую жертву мужчина получал по 300 евро.



Отмечается, что все отправленные им на тот свет пациенты были неизлечимо больны, двое находились в преклонном возрасте, поэтому их смерть тщательно не расследовалась.



По предварительным данным, речь не об эвтаназии, а об убийствах из корыстных побуждений. Мужчину обвинили в трех убийствах, однако, как отмечают в прокуратуре, с 2012 по 2016 год подобным образом могли быть убиты 50 человек.



Не исключено, что у Гарофало были сообщники.

