Порошенко проведет телефонные переговоры с Меркель и Тиллерсоном

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу планирует провести переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и канцлером Германии Ангелой Мерккелем.



"Хочу заявить, что сразу после нашей с вами встречи у меня состоится телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Мерккелем, и сегодня же состоится телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном", - заявил П.Порошенко на торжествах по случаю 100-летия украинской дипломатии в Киеве в пятницу.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", президент не сказал, какова будет тема телефонных переговоров с А.Меркель и Р.Тиллерсоном, однако эксперты не исключают, что в разговоре будут затронута ситуация, которая сложилась вокруг СЦКК в связи с выходом из нее российских наблюдателей.

