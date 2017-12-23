ОБСЕ: на Донбассе погибли 85 мирных жителей за год

В результате конфликта на Донбассе с начала 2017 года погибли 85 мирных жителей, еще 483 были ранены. Такие данные озвучил в пятницу, 22 декабря, Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Интерфакс-Украина. "На сегодня по подтвержденным данным СММ ОБСЕ в 2017 году погибли 85 человек и 384 получили ранения", – сказал он на брифинге в Киеве.



При этом Хуг подчеркнул, что с 16:00 понедельника по 16:00 вторника СММ ОБСЕ наблюдала 7 тыс. случаев режима прекращения огня.



"Негативная тенденция продолжилась на прошлой неделе, когда СММ ОБСЕ зафиксировала более 16 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, что на 40% превышает показатели позапрошлой недели", – отметил первый замглавы СММ ОБСЕ и добавил, что с начала 2017 года наблюдатели зафиксировали около 400 тысяч случаев нарушения огня.

