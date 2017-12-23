Guardian назвала Месси лучшим футболистом мира
Авторитетное издание The Guardian опубликовало рейтинг ста лучших футболистов планеты.
Первое место по итогам голосования, участие в котором приняли 169 экспертов из 63 стран, занял нападающий Барселоны Лионель Месси.
Второе место досталось лидеру Реала Криштиану Роналду. Замкнул тройку призеров форвард ПСЖ Неймар.
Топ-10 лучши футболистов по версии The Guardian:
1. Лионель Месси (Барселона);
2. Криштиану Роналду (Реал);
3. Неймар (ПСЖ);
4. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);
5. Гарри Кейн (Тоттенхэм);
6. Лука Модрич (Реал);
7. Роберт Левандовски (Бавария);
8. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
9. Тони Кроос (Реал);
10. Эден Азар (Челси).
Отметим, что данная награда досталась Лионелю Месси в четвертый раз.
Источник: The Guardian
22.12 15:36