Guardian назвала Месси лучшим футболистом мира

Авторитетное издание The Guardian опубликовало рейтинг ста лучших футболистов планеты.



Первое место по итогам голосования, участие в котором приняли 169 экспертов из 63 стран, занял нападающий Барселоны Лионель Месси.



Второе место досталось лидеру Реала Криштиану Роналду. Замкнул тройку призеров форвард ПСЖ Неймар.



Топ-10 лучши футболистов по версии The Guardian:

1. Лионель Месси (Барселона);

2. Криштиану Роналду (Реал);

3. Неймар (ПСЖ);

4. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);

5. Гарри Кейн (Тоттенхэм);

6. Лука Модрич (Реал);

7. Роберт Левандовски (Бавария);

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

9. Тони Кроос (Реал);

10. Эден Азар (Челси).



Отметим, что данная награда досталась Лионелю Месси в четвертый раз.

