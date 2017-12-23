"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд в арбитраже по транзитному контракту

НАК "Нафтогаз Украины" требует от ПАО "Газпром" (РФ) $16 млрд по контракту на транзит природного газа.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАК, решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма компания ожидает 28 февраля 2018 года.



Как сообщалось, НАК хочет привести транзитный контракт в соответствие с европейским антимонопольным и энергетическим законодательством, в частности, обязать "Газпром" предоставлять шиппер-коды. Финансовые претензии НАК относятся к недопоставке и недоплаты за услуги по транзиту через ГТС Украины.

