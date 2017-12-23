Промедление с созданием антикоррупционного суда играет на руку коррупционерам – НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) вновь подчеркивают необходимость создания Высшего антикоррупционного суда как залога привлечения к ответственности коррупционеров.



Как сообщает в пятницу пресс-служба НАБУ на страничке в Фейсбук, 4 декабря 2015 года детективы Бюро внесли в ЕРДР первые сведения об уголовных правонарушениях в отношении топ-коррупционеров. "За два года в работе Бюро около 500 дел, почти три сотни подозреваемых и сотня обвинительных актов, переданных в суд. Однако суды не торопятся с рассмотрением дел – в настоящее время приговоры вынесены в отношении только 18 человек", - отмечается в сообщении Бюро.



При этом в НАБУ подчеркивают, что промедление с рассмотрением дел в судах "играет на руку коррупционерам".



"Кроме того, отсутствие судебных приговоров не позволяет взыскивать в пользу государства средства, арестованные в рамках расследований Бюро и компенсировать убытки", - сетуют в НАБУ.



При этом в Бюро видят решение проблемы в скорейшем создании Высшего антикоррупционного суда и призывают обратить внимание народных депутатов на эту проблему, подписав петицию Transparency International Ukraine о создании независимого антикоррупционного суда.

