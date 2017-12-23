Гройсман обещает перерасчет пенсий в 2019 году

На 2019 год запланирован перерасчет пенсий в Украине. Об этом сегодня, 22 декабря, во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Экономическая правда. "Очередной перерасчет пенсий для украинских граждан произойдет в 2019 году, а не так, как это делали когда-то политики", - заявил Гройсман.



При этом он отметил, что в результате пенсионной реформы почти 5 млн граждан получили повышение пенсий на более чем 400 гривен.

