Побывавший в виртуальной реальности москвич умер от потери крови

В московской квартире обнаружено тело 44-летнего геймера. Об этом в пятницу, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.



«В квартире на проспекте маршала Жукова было обнаружено тело москвича 1973 года рождения, с резанной раной головы. По версии следствия, мужчина, надев очки виртуальной реальности, передвигался по комнате и упал на стеклянный стол. Один из осколков стал причиной смерти от кровопотери», — рассказала Иванова.



Начата доследственная проверка.



Источник в правоохранительных органах уточнил, что тело обнаружила мать мужчины: он перестал отвечать на ее телефонные звонки, и днем, 21 декабря, она решила зайти к нему и проверить, все ли у сына в порядке.



«По предварительным данным, последней запущенной в очках виртуальной реальности были Star Wars, — отметил источник. — Судмедэксперт, осматривавший тело, считает, что геймер не сразу обратил внимание на кровотечение — иначе он вполне мог бы выжить».

