НБУ продал банкам почти $43 млн

Национальный банк Украины продал на валютном аукционе сегодня, 22 декабря, $42,9 млн. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.



Всего на аукцион была подана 41 заявка банков на покупку валюты в объеме $73,6 млн по курсу от 27,89 грн/долл до 27,9315 грн/долл.



Регулятор продавал валюту по курсу от 27,93 грн/долл до 27,9315 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,9306 грн/долл.



Были удовлетворены лишь 14 заявок.

