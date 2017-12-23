Порошенко сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса "Ольха"

Украинский ракетный комплекс "Ольха" прошел успешные испытания в пятницу, сообщил президент Украины Петр Порошенко.



"Приветствую всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха". Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель!", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.



Как сообщалось, в июле П.Порошенко заявлял, что на закупку и производство новейшего вооружения и военной техники необходимо выделить 1,6 млрд грн, за которые, в частности, должно налажено производство новейших ракет комплекса "Ольха".



По оценкам директора информационно-консалтинговой Defense Express Сергея Згурца в декабре сего года, в 2016-2017 годах ОПК Украины обеспечил существенный прогресс в области производства ракетного вооружения: в первую очередь речь идет о ракетном комплексе "Ольха", который уже в первой половине 2018 года может поступить в экспериментальную эксплуатацию в ВСУ.

