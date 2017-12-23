Климкин проигнорировал угрозы Евросоюза отменить безвиз

В настоящее время угрозы отмены безвизового режима между Украиной и Евросоюзом нет. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин, передает ТСН.



«Никаких прямых угроз для этого нет. Никто безвиз завтра-послезавтра у украинцев не отберет. Но то, что обещали (европейским партнерам) — нужно выполнять», — заявил Климкин.



Он напомнил, что одним из условий для введения безвиза было создание в стране «антикоррупционных органов». «Я помню, как мы делали безвизовый план. И создание антикоррупционных органов было частью этого плана. Но если мы выполнили этот план, значит, оно функционирует», — отметил министр.



При этом он признал, что к настоящему времени создание антикоррупционной системы в Украине еще не завершено, в частности, остаются вопросы относительно Антикоррупционного суда.



Ранее в пятницу стало известно, что Европейская комиссия обнародовала отчет о механизме приостановки режима визовой либерализации для Украины. В частности, к украинским властям были выдвинуты дополнительные политические условия: для сохранения безвизового режима они обязаны проводить «антикоррупционные реформы» и не мешать работе прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по борьбе с коррупцией.



Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.

