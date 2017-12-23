Нужна ли грубая очистка воды

Фильтры грубой очистки – первый этап в последовательной фильтрационной системе. А порой и вовсе единственный. Что никак не отменяет необходимости в дополнительных фильтрах, но делает обязательным использование самых простых конструкций для первичной обработки воды, поступающей в наши дома. На сегодня системы водоснабжения не выдерживают никакой критики и желание получать качественную воду полностью ложится на плечи домовладельцев.



Правила выбора фильтра грубой очистки



До того, как будет принято решение в пользу конкретного фильтра грубой очистки, следует определить условия его эксплуатации:



• для холодной и/или горячей воды;

• от чего конкретно очищать;

• номинальная нагрузка фильтра (производительность);

• питьевая или техническая вода.



Этих основных аспектов и особенностей вполне достаточно для выбора оптимального устройства, которым на входе будет защищена ваша система очистки воды.



Отличия и особенности



С точки зрения конструкции, все без исключения фильтры для воды грубой очистки имеют фильтрационный элемент, отвод, где накапливается то, что отделилось от фильтрата и непосредственно корпус. Что касается фильтрующего элемента, то это может быть:



• металлическая или полимерная сетка;

• картридж;

• дисковый вариант.



Наиболее простым и востребованным считается фильтр грубой очистки с металлической сеткой. Он, в свою очередь, может не требовать постоянной очистки отстойника и промываться без необходимости отсоединения от системы водоснабжения. Также фильтры грубой очистки дополнительно комплектуются редукторами для изменения давления и защиты от скачков.



Выбор и приобретение



Очевидно, что описанные выше различия требуют определенного уровня подготовки для правильного выбора фильтра грубой очистки. Кроме учета стоимости изделия, обращайте внимание на качество исполнения и выбранные материалы. От этого напрямую зависит долговечность работы фильтра. В то же время, металлическая сетка прослужит исправно не один год, если своевременно производить ее чистку. Остальные элементы в подобных устройствах достаточно надежны и прочны.



Напоследок, необходимо отметить, что фильтров грубой очистки с картриджами фактически не существует в отдельном виде. Как правило, они идут в комплексе целой системы. Она включает в себя также фильтры тонкой очистки. Какую бы систему вы ни создавали, фильтр механической очистки необходим практически всегда.



