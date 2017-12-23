Особенности работы SMM-специалистом: секреты профессии

Socail Media Marketing (или SMM) — это молодое, перспективное и интересное направление современного рынка труда. Если вы хотите продавать онлайн, планируете познакомить потенциальных клиентов со своим товаром, мечтаете быть у всех на слуху, то без SMM вам не обойтись.



Еще 10 лет назад специалисты в данной сфере были на вес золота. Но сейчас ситуация изменилась. По данным ведущего рекрутингового портала Украины https://hh.ua/vacancies/smm_specialist, спрос на данную профессию за последние несколько лет сравнялся с предложением. Ежедневно сотни компаний и соискателей выходят на рынок труда, чтоб найти сотрудника или работу своей мечты. И все чаще этой позицией становится вакансия SMM-щика.



Особенности работы SMM-специалистом заключаются в умении чувствовать настроение потенциальных клиентов, знании конъюнктуры рынка и владении новейшими инструментами продвижения товаров в социальных сетях.



Основные требования к SMM-специалисту



Маркетинг социальных сетей — это идеальный способ создать хорошую репутацию бренду, рассказать о своей компании большому числу людей и повысить лояльность клиентов.



Основными навыками, которыми должен владеть SMM-щик, являются:



1. Знание основ продвижения в различных социальных сетях. SMM-специалист должен владеть инструментами, которые позволят сделать страницу компании популярной на различных медиа-площадках. Аудитория «Одноклассников» существенно отличается от целевой группы «Твиттера» или «Фейсбука». Специалист по продвижению должен знать рычаги воздействия на потенциальных покупателей из различных социальных сетей, понимать специфику работы каждой площадки, быть гибким и мобильным.



2. Умение создавать и воплощать в жизнь SMM-стратегии. Времена одного поста в день на отвлеченные темы давно прошли. В современном медиапространстве установлены жесткие правила, четкое соблюдение которых даст возможность добиться успеха у потенциальных клиентов.



3. Грамотность, владение языками. Каким бы асом в маркетинге ни был SMM-щик, безукоризненное знание орфографии и грамматики никто не отменял. Даже если ваша стратегия продвижения будет идеальна, читатель не простит вам лишние мягкие знаки в «-тся» или неправильные падежные окончания. Существенным плюсом для SMM-щика является знание иностранных языков, так как часто компании ищут своих клиентов не только среди русско- или украиноговорящей аудитории, но и по всему миру.



