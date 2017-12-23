"Газпром" ответил на заявления "Нафтогаза" о победе в суде

Арбитражный суд в Стокгольме вынес решение по спору российского "Газпрома" и украинского "Нафтагаза". Обе компании расценивают это решение как свою победу. Однако пока платить будет все же "Нафтогаз": суд обязал его выплатить российскому холдингу два миллиарда долларов за прошлые поставки, а с 2018 года — ежегодно отбирать пять миллиардов кубометров газа."Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года.

Предметом спора стали контракты на поставку газа Украине и его транзит.



Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" приходилась на штрафы за недобор газа по правилу "бери или плати". "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа.

В Киеве рапортуют о победе



Решение суда не опубликовано, и обе стороны трактуют его в свою пользу.



"Арбитраж полностью отверг требования "Газпрома" по take or pay в размере 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы", — утверждает "Нафтогаз" на своей странице в Facebook.



Кроме того, в компании заявляют, что цена на российский газ на второй квартал 2014 года ретроактивно снижена на 27% — до 352 долларов за тысячу кубометров. Это позволяет сэкономить 1,8 миллиарда долларов за 2014–2015 годы.



Также "Нафтогаз" утверждает, что добился снижения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у "Газпрома" более чем в десять раз — "в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа".



Помимо этого, как заявляет украинская сторона, арбитраж признал недействительным запрет на реэкспорт газа и отменил для него привязку цен к нефти и нефтепродуктам. То есть теперь цена российского газа для "Нафтогаза" будет рассчитываться на основе цен на газ на европейском спотовом рынке.



Общий позитивный финансовый эффект от решения арбитража украинская компания оценивает в более чем 75 миллиардов долларов.



Еще один вопрос касался негласного спора относительно поставок газа в Донбасс. В феврале 2015 года "Нафтогаз" прекратил поставки на юго-восток Украины, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. Снабжать газом неподконтрольные Киеву территории начал "Газпром". При этом в компании считают, что эти поставки соответствуют контракту с "Нафтогазом", то есть платить за них должен Киев.



Как утверждают в "Нафтогазе", Стокгольмский суд постановил, что украинская компания не должна выплачивать этот долг.



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал сообщение "Нафтогаза" о выигрыше дела в боксерских терминах.



"Победа "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже: не нокаут, но при явном преимуществе и три нокдауна", — написал он в Twitter.



В "Газпроме" же заявили, что арбитры признали действующими основные положения контракта с "Нафтогазом" и удовлетворили большую часть требований российской компании об оплате поставок, положивших начало разбирательству.



"Арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 миллиарда долларов", — говорится в сообщении компании.



Кроме того, украинская сторона должна выплатить проценты на просрочку платежа. Проценты будут начисляться в размере 0,03% за каждый день просрочки начиная с 22 декабря.



При этом "Газпром" подтвердил, что арбитраж сократил с 52 до 5 миллиардов кубометров контрактный объем газа, который "Нафтогаз" должен ежегодно отбирать. Однако этот газ украинская компания будет обязана оплачивать, то есть на него, по сути, распространяется правило "бери или плати".



"Газпром" отмечает, что еще в мае в отдельном решении Стокгольмский суд отказал "Нафтогазу" в праве на пересмотр цены газа с мая 2011 по апрель 2014 года и во взыскании переплаты за это же время в сумме около 14 миллиардов долларов. Кроме того, суд установил обязательность применения положения "бери или плати" до окончания срока действия контракта и отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство.



Решение Стокгольмского арбитража прокомментировал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, с точки зрения влияния на финансовое состояние обеих компаний оно "в целом нейтрально для "Газпрома" и умеренно негативно для "Нафтогаза". При этом эксперт сомневается, что украинская компания сможет расплатиться с российским холдингом.



По словам Марченко, "Нафтогаз" должен "Газпрому" сумму, равную годовой плате за транзит российского газа через территорию Украины.



"У "Нафтогаза" нет таких денег, возможно, их придется занимать у международных кредиторов под гарантии государства либо отказаться от получения платы за транзит в течение года. В любом случае, правительству, видимо, все же придется проиндексировать тарифы на газ для населения — иначе компании будет сложно оставаться на плаву", — считает он.



Такого же мнения придерживается заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. "Хотя решение суда позитивно для украинской стороны, способность "Нафтогаза" выплатить по решению суда задолженность за ранее поставленный газ в размере более двух миллиардов долларов далеко не очевидна", — сказал эксперт.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обратил внимание на то, что в "Газпроме" говорят о том, что сперва должны изучить решение, а в "Нафтогазе" сразу заявили, что "им все понятно, что они победили по всем пунктам, все прекрасно и замечательно".



"Вряд ли Стокгольмский арбитраж в одностороннем порядке встал бы на чью-либо сторону", – сказал Юшков в эфире радио Sputnik.



Эксперт предполагает, что заявление "Нафтогаза" может быть связано с решением словацкого суда, который арестовал поставки газа для украинской компании. Поводом для этого стало то, что "Нафтогаз" не выполнял решение Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании "Югаз".



"Положение у них сейчас не очень хорошее получается. Похоже, что они проблему хотят забить информационным успехом", – считает Юшков.

