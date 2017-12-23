Киевский суд арестовал на два месяца Ежова, обвиняемого в госизмене

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в суде после заседания, которое велось в пятницу в закрытом режиме. Как сказал адвокат обвиняемого Владимир Шпирук, Ежов, по решению суда, будет содержаться под стражей до 17 февраля.

"Наш подзащитный своей вины не признает. Пока идет следствие, защита продолжит собирать материалы", - отметил он.



Ранее на этой неделе украинские СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины задержала Ежова, который был переводчиком премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. По версии Киева, Ежов якобы был завербован российскими спецслужбами во время командировки в США и занимался шпионажем в пользу России.

