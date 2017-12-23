В ДНР издали приказ о соблюдении режима прекращения огня с 23 декабря

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получила приказ о неукоснительном соблюдении "режима тишины" в Донбассе с полуночи 23 декабря.



"Командирам отрядов народной милиции приказываю обеспечить выполнение режима прекращения огня на линии соприкосновения в назначенных зонах ответственности с 00:00 часов 23 декабря 2017 года", - приводит Донецкое агентство новостей текст документа за подписью начальника ведомства.



Командиры подразделений обязаны в этой связи довести до личного состава содержание документа, провести заблаговременно необходимый инструктаж. В случае срыва "режима тишины" - доложить вышестоящему должностному лицу с последующим проведением расследования и наказанием нарушителей.



20 декабря участники контактной группы договорились в 17-й раз установить перемирие в Донбассе. Оно вступает в силу в полночь 23 декабря (01:00 мск).



В Донбассе сейчас формально действует перемирие, согласованное контактной группой в преддверии начала учебного года, в связи с чем оно получило название "школьное". Договоренности сначала привели к снижению напряженности на линии соприкосновения сторон, однако затем интенсивность обстрелов увеличилась.

