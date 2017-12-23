Порошенко готов внести закон об Антикоррупционном суде до Нового года

Президент Украины Петр Порошенко готов внести законопроект об Антикоррупционном суде, подготовленный экспертами, в Верховную Раду до конца текущего года. "Как вам известно, я пообещал, что до конца этого года законопроект должен быть внесен в парламент. Вчера во второй половине дня эта возможность появилась. И мне было чрезвычайно приятно, что группа экспертов подготовила свой вариант законопроекта и готова его не только презентовать, и я готов быть субъектом законодательной инициативы.

Как обещал, в соответствии с Конституцией, готов внести этот законопроект в парламент", - сказал президент во время встречи с группой экспертов в пятницу, 22 декабря, в Киеве.



Президент высказал надежду, что Верховная Рада, несмотря на горячие дискуссии относительно целесообразности принятия закона об Антикоррупционном суде, как можно быстрее рассмотрит и проголосует за этот законопроект.



"Я как президент продемонстрировал политическую волю, мы это вносим, и для меня ключевая позиция ваша относительно учета выводов Венецианской комиссии. Причем не допускаю никаких политических давлений ни от кого. И объективное законодательство должно быть как можно быстрее проголосовано в Верховной Раде", - сказал президент.

