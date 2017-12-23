Порошенко готов внести закон об Антикоррупционном суде до Нового года

Порошенко готов внести закон об Антикоррупционном суде до Нового года

Президент Украины Петр Порошенко готов внести законопроект об Антикоррупционном суде, подготовленный экспертами, в Верховную Раду до конца текущего года. "Как вам известно, я пообещал, что до конца этого года законопроект должен быть внесен в парламент. Вчера во второй половине дня эта возможность появилась. И мне было чрезвычайно приятно, что группа экспертов подготовила свой вариант законопроекта и готова его не только презентовать, и я готов быть субъектом законодательной инициативы.

Как обещал, в соответствии с Конституцией, готов внести этот законопроект в парламент", - сказал президент во время встречи с группой экспертов в пятницу, 22 декабря, в Киеве.

Президент высказал надежду, что Верховная Рада, несмотря на горячие дискуссии относительно целесообразности принятия закона об Антикоррупционном суде, как можно быстрее рассмотрит и проголосует за этот законопроект.

"Я как президент продемонстрировал политическую волю, мы это вносим, и для меня ключевая позиция ваша относительно учета выводов Венецианской комиссии. Причем не допускаю никаких политических давлений ни от кого. И объективное законодательство должно быть как можно быстрее проголосовано в Верховной Раде", - сказал президент.