В ЛНР предупредили о рисках поставок летального оружия из США на Украину

В самопровозглашенной Луганской народной республике предупредили США, что в случае поставки украинским силовикам летального оружия оно может быть использовано против мирных жителей Донбасса.



В пятницу представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках Украине оборонительного вооружения для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.



"Решение США о поставках летального оружия Украине – это очередной шаг к эскалации конфликта в Донбассе. Принимая такое решение, западные партнеры Украины должны понимать, что данное оружие будет направлено ВСУ исключительно против мирных жителей. Применение тяжелого вооружения при обстреле жилых кварталов, школ, больниц, детских садов стало уже обычной практикой", — заявил журналистам и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.



Спикер также предостерег украинское командование от намерений решить конфликт военным путем и напомнил, что в случае активизации военных действий ВСУ могут лишиться своего нового вооружения, "как это было, например, во время "Дебальцевской операции".

