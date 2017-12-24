Телеведущая Newsone заявила, что ее уволили после слов о Порошенко

Телеведущая Надежда Сасс была уволена с телеканала Newsone после того, как в прямом эфире пошутила о президенте Петре Порошенко.



Об этом она написала на своей странице в Facebook.



"Дорогие друзья, мне крайне приятно, что после абсолютно спонтанной, но очень искренней эскапады в адрес нашего Президента и его "добра", многие из вас меня поддерживали и переживали не станет ли это причиной моего увольнения. И вот, к сожалению, это случилось", - написала Сасс.



По ее словам вчера после обеда она узнала от владельца канала Евгения Мураева и главного редактора Роксоланы Завинской, что канал прекращает сотрудничество с ней.



Официальная версия: за нарушение профессиональных стандартов и личное мнение о руководстве страны в эфире.



Напомним, что после речи президента, который говорил о добре, ведущая сказала: "Правильно Петр Алексеевич сказал, что нужно делиться добром. Если бы он поделился всем тем добром, которое у него в офшорах находится или, которое он получил от Липецкой фабрики, это было бы лучше для всех украинцев".



Сам телеканал пока никак не прокомментировал ситуацию.











Неофициально же на NewsOne сказали, что увольнение вообще никак не связано с щуткой про Порошенко, а исключительно с профессиональными претензиями к телеведущей.



"Ей много раз делали замечания по поводу ее недоработок и нарушения стандартов профессии, но она на них не реагировала. Поэтому и было решено расстаться. Теперь же этот сугубо профессиональный вопрос зачем-то переносится Надеждой в политическую плоскость", - сказал "Стране" источник на NewsOne.



Под постом Надежды Сасс развернулась дискуссия. Одни пользователи считают, что это нарушение свободы слова, о защите которой говорит канал, который сам неоднократно подвергался давлению со стороны власти и радикалов.



Другие отмечают, что NewsOne и так на грани из-за того, что его чуть не лишили лицензии, поэтому он должен выживать.

