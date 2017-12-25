Порошенко: "Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы"

Президент Украины Петр Порошенко выступал в министерстве иностранных дел по случаю дня дипломатической службы Украины и сделал оговорку в своей речи. Видео опубликовано на странице президента в Facebook.



"Дорогие друзья, никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы", - отметил Петр Порошенко в своем выступлении.



Конечно же, президент имел в виду "российский режим".



В своем выступлении Петр Порошенко также отметил, что предвестник МИДа - Генеральное секретарство международных дел было создано сто лет назад в Украинской народной республике.



"И сегодня миссия украинского дипломата, как и века назад, - защищать доброе имя своего государства и своего народа, доносить миру правду о том, за что Украина борется и почему эта борьба важна для других", - отметил он.





