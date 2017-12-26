Опубликовано исследование о климате "Игры престолов" на дотракийском

Ученые из Бристольского и Саутгемптонского университетов Великобритании не на шутку озаботились климатом, показанным в сериале "Игра престолов". Для того чтобы объяснить хаотическую климатическую вариативность мира, в котором времена года длиннее, чем сами годы, они разработали гипотезу о наклоне вращения планеты.



В мире, придуманном писателем Джорджем Р. Р. Мартином, цикл времен года по меньшей мере хаотический. Сериал начинается в тот момент, когда завершается лето, длящееся уже с десяток лет. Нескончаемая зима, которая ему предшествовала, длилась "целое поколение". Как наука может объяснить столь долгие времена года и нерегулярную смену?" - переводит InoPressa публикацию французской Le Figaro, посвященную исследованию.



Британские ученые выстроили настоящую климатическую модель с имитацией циркуляции атмосферы на компьютере. А вот результаты своего исследования они опубликовали в довольно оригинальной манере - в журнале "Философские труды Королевского общества Королевской Гавани" от имени Сэмвела Тарли, библиофила и сподвижника Джона Сноу. Статья о климате была опубликована на двух языках, присутствующих в мире "Игры престолов": дотракийском и высоком валирийском.



Le Figaro отмечает, что авторы тщательно повторили все необходимые атрибуты научной публикации, в том числе указали университетскую принадлежность Тарли Цитадели Староместа, а также привели длинный список цитат, почерпнутый из книг, послуживших вдохновением создателям сериала.



Чтобы объяснить многолетнее торможение времен года, Сэмвел Тарли вводит другую гипотезу: ось вращения меняется по мере того, как планета вращается вокруг Солнца. Это позволяет одному и тому же полушарию "наклоняться" к светилу несколько лет подряд.



Остается объяснить изменение времен года: необходимо, чтобы ось вращения резко качнулась из одного положения в другое. Возможно, это связано с прохождением кометы, воображает Сэмвел Тарли, упоминая также гипотезу о магии (всегда очень практичную, но малонаучную, комментирует Вэй). С такими параметрами климат на уровне Стены (которая отделяет цивилизованный мир от мира "одичалых" на севере этой вселенной) похож на климат Аляски, Канады, Гренландии или России.



В своей статье Сэмвел Тарли выражает озабоченность повышением концентрации метана и диоксида углерода, вызванных ростом популярности драконов в Эссосе, а также указывает, что если концентрация парниковых газов удвоится, согласно его модели, температура повысится на 2,1 градусапо Цельсию, а уровень воды повысится на 10 м. Впрочем, остальные жители Вестероса, похоже, озабочены более неотложными делами. Приближается армия зомби, состоящая из Белых ходоков...







