Мужские контрацептивы станут реальностью

Группа ученых выступила с сенсационным заявлением: в апреле должны стартовать испытания первого мужского контрацептива в форме геля, передает ABP Live. На данный момент единственными формами мужской контрацепции являются презервативы и вазэктомия. Первичные испытания геля проводили еще в 2012 году. Тогда было установлено, что гель уменьшает концентрацию сперматозоидов почти в 90% случаев.



Известно, что в рамках новых испытаний мужчинам-добровольцам раздадут тюбики с гелем. Их попросят втирать по чайной ложке геля в руки и плечи в ежедневном режиме на протяжении минимум четырех месяцев. Активные вещества в геле включают в том числе форму прогестина - нестерон - и синтетическую форму тестостерона. Прогестин не дает яичкам образовывать тестостерон, необходимый для выработки сперматозоидов.



После нанесения геля показатели выработки сперматозоидов должны снижаться примерно на 72 часа. Сообщается, что в первые четыре месяца эксперимента партнерш добровольцев попросят использовать женские контрацептивы. В этот момент уровень сперматозоидов будут просто отслеживать, дабы избежать нежелательной беременности.

