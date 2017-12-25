Медведчук и руководители ОРДЛО в резиденции патриарха Кирилла согласовали дату и место обмена «306 на 74»

Сегодня, 25 декабря, завершился заключительный этап переговоров по освобождению украинских граждан. Этот процесс активизировался после того, как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в проведении данного обмена. Тогда патриарх Кирилл поддержал инициативу Виктора Медведчука, а Владимир Путин обратился к главам непризнанных республик с призывом провести такой обмен, на что было получено их согласие.



Сегодня по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук и руководители непризнанных республик Донбасса Александр Захарченко и Леонид Пасечник встретились в Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции, находящейся в Даниловом монастыре в Москве. Патриарх также принял участие в состоявшейся встрече.



В ходе заключительного этапа переговоров Медведчуком, Захарченко и Пасечником были окончательно согласованы все вопросы, касающиеся проведения обмена по формуле «306 на 74», а именно: стороны обменялись утвержденными списками, определили дату обмена, место и время. Обмен состоится 27 декабря 2017 года.

