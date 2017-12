Сноуден выпустил антишпионское приложение для Android

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден создал собственное антишпионское приложение, которое позволит узнать, не следят ли за вами. Приложение доступно в Google Play.



Сноуден стал известен в 2013 году, когда поведал миру о слежке со стороны американских спецслужб. С июня 2013 года он передает газетам The Guardian и The Washington Post информацию о слежке Агентством национальной безопасности США за информационными системами многих стран мира.



Это, в свою очередь, повлекло ряд международных скандалов. Сноуден был заочно обвинен в шпионаже и объявлен в международный розыск.



Теперь он вместе с Фондом свободы прессы выпустил мобильное приложение для защиты от шпионажа под названием Haven: Keep Watch. Программа рассчитана на недорогие устройства под управлением Android и, как утверждается, позволяет узнать, не следят ли за вами.



Программа использует камеры и микрофоны смартфона, а также датчик освещенности и акселерометр для того, чтобы мониторить, что происходит в помещении во время вашего отсутствия.



Система будет делать фотографии, записывать звук и всячески отслеживать, что происходит. При этом данные передаются по сети на основное устройство, а канал связи имеет сквозное шифрование.