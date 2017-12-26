Допрос Саакашвили не состоялся

Лидер партии Рух новых сил, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не явится на допрос в Главное следственное управление Службы безопасности Украины во вторник, 26 декабря. Об этом заявил его адвокат Руслан Чорнолуцкий, пишет Интерфакс-Украина.



Так, Чорнолуцкий пояснил журналистам, что его подзащитному поступили повестки о допросе и о взятии образцов для экспертизы. Защитник сказал, что проведение одновременно этих следственных действий незаконно.



"Мы уже попросили разъединить эти следственные действия. Уже подали ходатайство. Сегодня мы не намерены заходить в кабинет следователя для проведения следственных действий", – сказал он.



В свою очередь, сам Саакашвили отметил, что явится для проведения следственных действий, "когда все будет сделано по закону".



"Приду, если все будет по закону, если будут две повестки... Они хотят образец моего голоса, то я им спою", – сказал он.



Напомним, допрос Саакашвили должен был состояться 26 декабря в 11.00.

