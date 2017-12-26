В Сеуле считают, что КНДР в 2018 году будет стремиться к переговорам с США

КНДР в будущем году будет стремиться к ведению переговоров с США и налаживанию отношений с Южной Кореей. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе министерства объединения Республики Корея.



"Северная Корея будет стремиться к переговорам с США, одновременно добиваясь признания в качестве де-факто ядерной державы", - приводит агентство Reuters выдержки из документа.



Министерство объединения Республики Корея также считает, что со временем КНДР найдет способ смягчить последствия введенных против нее экономических санкций. "Будут приняты ответные меры, направленные на смягчение таких последствий, как сокращение объема торговли и притока валюты, дефицит запасов и снижение производства во всех отраслях экономики", - говорится в докладе.



Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск. Как заявило правительство КНДР, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 километров и преодолела дистанцию в 950 километров. По итогам пуска Пхеньян сообщил, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.



Совет Безопасности ООН 22 декабря единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты.

