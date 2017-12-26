ЕС стремится ограничить поставки пальмового масла

Европейский Союз стремится ограничить поставки пальмового масла и продуктов ее переработки, передает УНН со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.



В частности, в конце ноября депутаты Европарламента проголосовали за исключение из перечня в Директиве ЕС относительно возобновляемых источников энергии биотоплива, которое производится с малазийского пальмового масла.



Отмечается, что в случае вступления в силу этого решения, торговые отношения между ЕС и Малайзией значительно усложнятся.



Малайзия, в свою очередь, считает, что ограничение поставок пальмового масла и продуктов его переработки является прямым нарушением обязательств ЕС перед ВТО, что приведет к существенному падению экономики страны.



Сообщается, что сокращение спроса со стороны ЕС станет одним из рычагов давления на цену пальмового масла.



При этом, Украина наращивает импорт пальмового масла второй год подряд. Уровень фальсификации отечественного молочного рынка, тем временем, уже превышает 50%.

