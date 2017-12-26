С Нового года стартует очередной этап электронного декларирования в Украине

С 1 января 2018 года в Украине стартует очередной этап электронного декларирования. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает УНН.



В НАПК призвали для заблаговременной подготовки к очередному этапу электронного декларирования в Украине, который начинается с 1 января 2018 года, выполнить следующие действия.



Во-первых, субъекты декларирования должны проверить адрес электронного почтового ящика, указанного в персональном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.



В агентстве напомнили, что согласно указу Президента, доступ к отдельным почтовым серверам в домене ".ru" ограничен, поэтому следует использовать почтовые ящики, которые не подпадают под указанные ограничения (например ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com и т.д.).



Во-вторых, субъекты декларирования должны проверить срок действия и работоспособность своей электронной цифровой подписи (ЭЦП) для работы с реестром.

