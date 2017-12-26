Трамп треть своего срока провел на отдыхе – СМИ

Президент США Дональд Трамп с начала своего президентского срока примерно треть времени провел на отдыхе. Соответствующие подсчета провело издание New York Post.



Выяснилось, что за этот год Трамп 100 раз выезжал в свои частные владения. Около 40 дней он провел, играя в гольф в Нью-Джерси, еще 40 дней — в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.



На данный момент Дональд Трамп в своей резиденции во Флориде проводит рождественские каникулы, которые продлятся около 10 дней.



Также стало известно, что на перелеты Трамп тратит из бюджета около 1,5 миллионов долларов в месяц.

