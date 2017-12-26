Шесть полицейских были убиты в Украине с начала 2017

В Украине с начала 2017 года 6 полицейских были убиты во время проведения специальных операций, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.



"В своей деятельности мы высчитали свои ошибки в деятельности, разобрали их на протяжении 2016 года. В 2017 году минимизировали количество физических потерь сотрудников Национальной полиции во время проведения специальных операций. К сожалению, мы все-таки имеем 6 убитых полицейских", - сообщил он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

