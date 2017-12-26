Бензин за выходные подорожал

С 22 по 26 декабря розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли. Такие данные приводит Консалтинговая группа А-95, сообщает enkorr.



Как отмечается, на станциях сети Shell все виды топлива подорожали на 8-13 коп/л: А-92 – до 28,57 грн/л, А-95 – до 29,57 грн/л, А-95+ – до 31,86 грн/л, ДТ – до 27,32 грн/л. На 20-30 коп/л подорожали бензин и ДТ в сети KLO.



Сети Marshal, Фактор, Катрал и Luxwen подняли цены на 0,5-0,50 грн/л.



В группе А-95 отметили, что 26 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 и А-95 выросла на 1 коп/л – до 27,48 грн/л и 28,22 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ также подорожали на 1 коп/л – до 29,37 грн/л и 26,00 грн/л.

