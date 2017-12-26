Раскрыта причина распада «Грибов»

Украинская хип-хоп-группа «Грибы» перестанет существовать с 2018 года. Как пишет газета «Вести» во вторник, 26 декабря, причина распада коллектива — решение фронтмена группы заняться другим проектом.



Солист и главный идеолог «Грибов» Юрий Бардаш будет продюсировать дуэт «Бамбинтон». Самый популярный клип коллектива на песню «Зая», выпущенный в феврале, собрал уже более девяти миллионов просмотров на YouTube.



Впервые о скором окончании совместной деятельности «Грибы» объявили в конце августа. Причин распада группы музыканты не раскрыли.

