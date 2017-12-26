Итоговое

29 декабря, когда все нормальные люди пребывают в легком алкогольном трансе, состоится знаменательное событие. Не буду раскрывать все шокирующие подробности. Это, сами понимаете, сюрприз. Но лишь намекну, что речь идет об итоговой пресс-конференции самого выдающегося реформатора всех времен, включая ближайшее будущее, Петра Алексеевича Порошенко. Растет поддержка нацией своего предводителя. Сотни людей выходят на майдан попить кофе и съесть вкусную продукцию самого передового и прибыльного предприятия Украины – концерна «Рошен». Простые обыватели с нетерпением ждут, когда же им расскажут об основных итогах уходящего года.



Они же не в курсе. Кругом свирепствует антиукраинская пропаганда, представители «пятой кремлевской колонны» льют грязь на светлый, незамутненный образ патриотов. И только один человек в состоянии расставить все точки на «Х», воодушевить, развеселить и оставить нацию в таком приподнятом состоянии.



Мероприятие должно пройти в совершенно непринужденной, практически домашней обстановке. Будут тихонько трещать дрова в скромном камине. Уютная праздничная атмосфера, которая лишь подчеркнет значимость события. Главная тема – «битва добра со злом». Если коротко, то в уходящем 2017 году наша передовая европейская нация победила «мировое российское зло», сконцентрированное, как известно, в Кремле. Битва была страшной, но благодаря мудрости и дальновидности верховного главнокомандующего все прошло как по маслу. Главный месседж: «Украина сказала остаточне прощавай савецкому империалистическому режиму, перешла Рубикон, вырвалась в европейские пампасы и пересекла точку невозврата». Наиболее чувствительные слушатели в этом месте обычно плачут как малые дети, пуская некрасивые сопли.



Дождавшись, когда все просморкаются, следует акцентировать внимание на том, что в мире окончательно сформировалась мощная, абсолютно непобедимая антироссийская коалиция. Вся человеческая цивилизация, как один человек, встала на сторону сил добра. Санкции! Санкции беспрерывно усиливаются, становятся персональными, и дни РФ, задыхающейся от отсутствия свежего пармезана, сочтены. Распад путинской империи – дело практически решенное. Страны-победители в лице ротшильдов, морганов и прочих союзников Киева уже договариваются о разделе территории бывшей путинской империи на отдельные области. Украина претендует на Краснодар и Камчатку.



Психологи и практикующие врачи не рекомендуют заострять внимание на несомненной пользе туристических поездок в страны Европейского Союза. Пациенты, как правило, впадают в буйство при упоминании «безвиза», начинают кричать «доллар по восемь» и бросаться экскрементами во врачей. Надо мягко и деликатно дать понять многомиллионной аудитории своих сторонников, что кормить в ЕС никто не обещал

Коррупция практически побеждена, поскольку в Раду внесен закон об Антикоррупционном суде. Взяточники, воры и мздоимцы массово становятся честными. За относительно небольшую сумму можно будет купить удостоверение «героя-антикоррупционера». Рай на земле существует. И мы в нем живем. Просто не все это ценят. Но в 2018 году даже незрячие узрят европейские перспективы нации. Аминь

Крепнет стратегическое партнерство с США. Главным событием последних веков стало решение администрации большого друга нации, ярого украинофила и русофоба Дональда Трампа начать поставки летальных «Джавелинов» для победы Украины над Кремлем. Это свидетельствует о том, что Америка не бросает в беде нашу многострадальную (во всех отношениях) нацию, неуклонно заботится о поставках сверхсовременных систем, позволяющих опередить отсталую Россию в наступательном оружии массового поражения. Через считанные часы после покупки «Джавелинов» мы вступим в НАТО. Никуда они (члены Альянса) от нас не денутся. Мы блестяще проведем референдум, в ходе которого выяснится, что 114 процентов населения, включая и выехавших на заработки в РФ гастарбайтеров, однозначно «за». Хоть завтра.И в этом месте следует вскользь упомянуть о введении безвизового режима. Психологи и практикующие врачи не рекомендуют заострять внимание на несомненной пользе туристических поездок в страны Европейского Союза. Пациенты, как правило, впадают в буйство при упоминании «безвиза», начинают кричать «доллар по восемь» и бросаться экскрементами во врачей. Надо мягко и деликатно дать понять многомиллионной аудитории своих сторонников, что кормить в ЕС никто не обещал. И только конченые ипланы могут мечтать о бесплатных «парижских круассанах» и «фантастическом кофе в Братиславе». Безусловно, сам режим является признанием возвращения Украины в свое исконное лоно. То есть туда, откуда мы все пришли в этот прекрасный мир, который заиграл яркими красками после решения о поставках «Джавелинов». Да, евроинтеграция в виде полной и безусловной ассоциации и роста товарооборота между ЕС и Украиной в разделе «высокотехнологичные товары: овес, мед диких пчел и солома» почти завершена. Голос нации слышат во всех евроструктурах, включая португальскую диаспору. Но, к сожалению, Кремль, находящийся на последнем издыхании, пытается сорвать наше невинное желание влиться в Евросоюз. Он финансирует ультраправых, ультралевых и прочих европейских отморозков, которые пытаются расколоть Европу, уничтожить вековые наработки истинного украинства в данной сфере.Жалкие попытки российской делегации вернуться в ПАСЕ были сорваны героической делегацией украинцев-спартанцев. Они все заблокировали. И европейцы им аплодировали. Стоя. И почему-то плакали.Вырисовывается отличный, мотивированный переход к теме укрепления добрососедских отношений с Польшей, Венгрией, Румынией и другими жалкими представителями ЕС. Они, понятное дело, не достойны нашей дружбы, но мы как бы понимаем всю их ущербность, зависимость от Кремля, поэтому снисходительно, с высоты своей национальной мощи, относимся к их провальным попыткам изменить наш закон об образовании. Украина в течение ближайших ста-пятисот лет станет самой образованной нацией Вселенной, откроет новые спутники Плутона и существенно расширит границы Солнечной системы.Армия. Тема крайне важная. Обороноспособность нации, сосредоточенная в таких выдающихся полководцах, как… (перечень постоянно меняется), превзошла все мыслимые и немыслимые пределы. Новейшие виды вооружений непрерывным потоком идут на передовую, патриоты работают в три смены, изготавливая танки, космические корабли, пограничные катера и даже крейсера-невидимки. Нормы питания в ВСУ давно бьют все рекорды. Каждому военнослужащему положен один созревший банан. Причем в день! Служба в армии стала самой престижной профессией за всю многовековую историю Украины. Миллионы добровольцев штурмуют военкоматы и буквально уламывают сотрудников записать их в хорунжие. На худой конец, в прапорщики. А все почему? Потому что перевыполняются квоты на украинский язык всеми телеканалами и радио! Украинские фильмы бьют рекорды кассовых сборов! Блокбастер «Киборги» благодаря чуткой работе обладминистраций, взявших на себя труд по обеспечению киноманов билетами в принудительном порядке, уже опередил российский мультфильм «Фиксики» по собранным деньгам! Наступает невиданный ренессанс культуры и искусств. Все поют, рисуют монументальные полотна и пишут книги по истории украинской дипломатии за столетний период.И да: реформы реализованы. Они все без исключения работают. По улицам городов и сел бегают абсолютно счастливые пенсионеры, не знающие, куда девать свои повышенные пенсии. То ли «версаче» прикупить, то ли хлебушком разжиться. Об образовании мы уже упоминали. Это глубокий космос. Здравоохранение стремительно переходит в Интернет, и расплачиваться можно биткоинами. Так дешевле и выгоднее. Лекарства становятся доступными. В любой аптеке можно подойти и посмотреть на ценник. Никто вам даже слова плохого не скажет. Только гондоны подешевели, но после инспекции Гройсмана цены стремительно окатились назад. Ульяна Супрун стала любимицей нации, ее часто изображают на различных плакатах, высказывают восторженные пожелания и хотят пригласить на различные семейные торжества в виде оргий.Суды. Они стали просто вместилищем добра. Там работают ангелы, которых тошнит от взяток. Коррупция практически побеждена, поскольку в Раду внесен закон об Антикоррупционном суде. Взяточники, воры и мздоимцы массово становятся честными. За относительно небольшую сумму можно будет купить удостоверение «героя-антикоррупционера». Рай на земле существует. И мы в нем живем. Просто не все это ценят. Но в 2018 году даже незрячие узрят европейские перспективы нации. Аминь.