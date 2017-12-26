Киевэнерго разделили на две компании

Акционеры ПАО Киевэнерго на собрании 22 декабря решили выделить из состава компании оператора систем распределения – ДТЭК Киевские электросети. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



"Созданная компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. В связи с этим Киевэнерго передает на баланс ЧАО ДТЭК Киевские электросети права, обязательства и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса. Ожидается, что государственная регистрация новой компании будет завершена в феврале 2018 года", - сказано в сообщении.



В то же время, Киевэнерго сохранит за собой поставки электроэнергии.



В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,4 млн акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и ДТЭК Киевские электросети номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.



"Таким образом, все текущие акционеры станут собственниками акций Киевэнерго и ДТЭК Киевские электросети", - отметили в компании.



По данным пресс-службы Киевэнерго, создание новых обществ никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским городским советом и Киевэнерго. Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод Энергия, тепловые сети и другие объекты, остается незыблемым.

