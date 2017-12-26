Собчак зарегистрировали кандидатом в президенты РФ

Центризбирком России разрешил телеведущей Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.



Как отмечается, после открытия счета она сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.



Собчак, которая позиционирует себя как кандидата против всех, идет на выборы от Гражданской инициативы экс-министра экономики Андрея Нечаева.



Выдвиженцам непарламентских партий, к числу которых относится Гражданская инициатива, для регистрации кандидатом в президенты предстоит собрать не менее ста тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.



Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть 10 дней, чтобы проверить документы и зарегистрировать кандидата либо дать мотивированный отказ. Документы кандидаты смогут подавать с 27 декабря.



Очередные выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря.

